– A korai magyar főpapi tisztelői közül három is nagyon érdekes: Mérei Mihály szekszárdi apát volt az első magyar nyelvű életrajz fordítója és kiadója. Ehhez kapcsolódóan is találtam egykorú forrást arról, hogy személyes indíttatásból terjesztette Nepomuki János tiszteletét. Mérei a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok oldalára állt, ezért bebörtönözték. A megmenekülését és az szekszárdi bencés apáti státuszba visszahelyezését is a mártír közbenjárása eredményének tartotta – mesélte megállapításait a művészettörténész.

Elmondta, újdonság volt az is, hogy Althann Mihály Frigyes későbbi váci püspökkel kapcsolatban egy eddig ismeretlen egykorú forrás számol be arról, hogy csodás gyógyulását Nepomuki Jánosnak tulajdonította, ahogy az unokaöccse csodás megmenekülését is egy balesetből. Althann Mihály Frigyes volt egyébként a szentté avatás során a posztulátor is. Az unokaöccs, Althann Mihály Károly, később szintén váci püspök lett, ebben az egyházmegyében ezért is volt nagyon jelentős a szent tisztelete.

Nemesné dr. Kis Tímea azt is elmondta, az általa bemutatott, napjainkra szinte teljesen az ismeretlenségbe veszett Nepomuki János-kultusz fő jellemzője, hogy alulról az építkezett.

– Hosszú folyamat volt, ami már közvetlenül a halálát követően elkezdődött, s amit később főpapi és főúri személyek is felkaroltak, de valójában azért tudott működni, mert olyan szentté vált, aki valahogy a társadalom döntő többségét évszázadokkal később is meg tudta szólítani, mégpedig annak ellenére, hogy a középkorban élt. Óriási népszerűségnek örvendett, igazi „szakrális kordivat” lett. Amit most látunk belőle, a sok szobor, oltár mind ennek a lenyomata, de ez a sok információ, a tisztelet rendkívüli rétegezettsége, ami a személyét valóban unikálissá tette, a 19. századra nagyrészt elfelejtődött, kikopott a köztudatból – zárta gondolatait a kutató.