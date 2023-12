A pokol macskájával, egy démonnal, macskaeledellel, és RAM-al tér vissza Heves vármegyébe Fecó – írja az Autoszektor.hu.

– De mielőtt valaki egy horrorfilm vérfagyasztó sztorijára gyanakodna, gyorsan le kell szögezni néhány dolgot. Fecó, vagyis Ferenc Zsolt gépészmérnök, autótörténész, a Vecsési Chrysler-Dodge-Ram Múzeum alapítója. A "pokol macskája", vagyis a "Hellcat", az autótörténelem egyik legnagyobb legendája, a Dodge Challenger 6.2-es, V8-as SRT változata. A Demon pedig ugyan ennek a típusnak egy még erősebb, 7.4-es Hemi motoros verziója, amely kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul százra. A RAM pedig annak a kölyökmacskának lett a neve, akit Fecó nemrégiben, a kápolnai Macskaárvaház Alapítvány jótékonysági ebédje után, a Sarudi Sulyom Tájétterem előtti közúton átfagyva talált meg, és hazavitt – írja az oldal.

Ahogy közlik, Fecó az Európa szerte elismert amerikai autó történész-gépész, a mindennapok során is egy Dodge RAM típusú pick-up-ot használ, amelyről a rossz helyen, rossz állapotban, de jó időben lévő mentett kismacskát is elnevezte.

– Jövőre 110 éves a Dodge márka, amiről azt kell tudni, hogy két zseniális amerikai fivér alapított, és eleinte kerékpárokat is készítettek, de Henry Fordnak is segítettek, amikor úgy döntött, hogy autógyárat alapít. A márka Challenger nevű csúcsmodellje, nem csak az autóiparnak, de a filmiparnak is az egyik ikonja, tulajdonképpen az "izomautó" kifejezés nemzetközi szinonímája – meséli Ferenc Zsolt, aki RAM cica örökbefogadása előtt is több mentett állaton segített már.

Fecó azt mesélte, az ötszörös Európa-bajnok Kiss Norbi kápolnai Macskaárvaházának több barátjával együtt az önkéntese, és bevallja az állatmentésen, a jótékonykodáson, és a természetvédelmi célú faültetéseken kívül, a kitűnő társaság is rendkívül vonzó.

– Kápolnán például a MEGÉRTE, vagyis a Mezőgazdasági és Gépészeti Értékőrző Egyesület nevű veterános egyesület csapata, Minkó Miska bácsi, aki száz éves gépeket is életre kelt, Bodó Zoli, és a fia Áron, meg Kápolna régi autókat szerelő alpolgármestere, Szalóki Péter társaságában, még a fák ültetéséhez szükséges gödrök kiásása és a mentett cicák gyógyítása is jobban megy – mondta.

Feco most úgy döntött, a Dodge márka 110 éves évfordulójára egy Dodge Challenger Hellcat, egy Dodge Challenger Demon és egy RAM 1500 társaságában érkezik majd, nem csak Kápolnára, de Egerbe is.

Forrás: autoszektor.hu

– Bódi Zsolt képviselő arra kért, hogy jövő tavasszal látogassunk el Felnémetre, hozzuk el ezeket a Magyarországon szinte egyedülálló járműveket, és meséljünk elsősorban a gyerekeknek de persze minden más érdeklődnek is ezekről az autóipari legendákról, amelyek a következő generációk számára vélhetően már csak autótörténelmi emlékként maradnak fenn – fogalmazott az ismert amerikai autó történész, gépészmérnök, aki hozzátette: természetesen mentett cicája RAM Felnémetre is elkíséri majd, hiszen nem csak az amerikai autólegendák, de az állatok szeretetét is szeretné átadni a fiataloknak. Feco elárulta, szerencsére RAM cica nagyon szeret utazni, így az autójában mindig van egy kis ágy, és a sétához szükséges hám számára.

– Legutóbb egy Dodge klub meghívására jártam Németországban előadást tartani, ahová szintén elkísért RAM, aki a V8-as Hellcat duruzsuló hangjára gyorsan elalszik, és csak akkor nyávog, ha vécéznie kell vagy esetleg éhes lesz – tette hozzá.

Ferenc Zsolt azt is kifejtette, sokan kérdezik, miként egyeztethető össze a környezet és természetvédelem a benzinfaló amerikai autók szeretetével. Feco meggyőződéssel állítja, a Dodge, a Ram klasszikus, életre szóló autóik sokkal környezettudatosabbak voltak, mint a mai néhány év után elavuló, tönkremenő, túlbonyolított járművek. Ráadásul szerinte ezekkel a nagy teljesítményű és hengerűrtartalmú motorokkal normális tempóban közlekedve, ugyanúgy lehet viszonylag takarékosan közlekedni. Hiszen a nagy erő könnyedén, kis erőfeszítéssel mozgatja a járművet, amely, megfelelő karbantartás esetén akár több millió kilométer megtétele után is üzemképes marad, nem fokozva a konzumvilág gyorsan elromló-eldobható eszközeiből keletkezett hulladékhegyeket.

Feco elmondta, 2024-ben, Kiss Norbi kápolnai Macskaárvaházában 110 madárbarát cserje elültetésével, és 110 kiló macskaeledel adománnyal ünneplik majd a Dodge márka 110 éves szülinapját, amely azért is különleges ünnepi alkalom lesz, mert – Feco szerint – 2024-ben végre kiderül, komoly fejlesztési tervek vannak az utóbbi időben egy kicsit hanyagolt legendás amerikai márka jövőjével kapcsolatban, derül ki a cikkből.