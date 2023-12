Kiemelte, több mint 1200 ember látogatott el a borszalonra 2019. év végén. Akkor nagyon népszerű volt a rendezvény, de aztán a pandémia miatt nem lehetett megtartani. Most december 29-én a Broadway Event Hallban a Borszalon régi fényét szeretnék visszaadni. Különleges outfitekkel idén is készülhetnek a vendégek.

– A járványt követően nem igazán találtuk a Borszalon hangját. Idén nagyobb részt vállalok az eseményben, amely most is tematikus lesz: a szesztilalom vagy ha úgy tetszik akkor a Nagy Gatsby idejét jelöltük meg témaként. Szeretnénk visszahozni a méltó, előkelő társasági esemény hangulatát. Közben persze nem a szigorú protokoll, hanem a találkozások, a beszélgetések, a közösen eltöltött idő és élmények dominálnak. A régi helyszíneket már kinőttük, s a helyszínválasztásnál sok szempontot figyelembe vettünk: A Broadway Event Hall modern, újhullámos rendezvényhelszín ahol pedig Rakonczai Imre játszik majd nekünk– fogalmazott. Hozzátette, az új hellyel is azt szeretnék sugallni, hogy a történelmi borvidék előre megy. Szeretnék ugyanis a fiatalokat bevonzani a borfogyasztás kultúrájába.

Kiemelte, a borászok fenntartható gazdálkodásának lételeme, hogy a következő generációk nyitottságot mutasson a borkultúra irányába. A nagy sörös cégek például ebbe sok energiát fektetnek, de nem magyar sajátosság a borfogyasztás csökkenése.

– Tulajdonképpen az Egri Csillag és a rendezvények egyre zenésebbé tétele is ezt a célt szolgálja. Nyilván ehhez a prémium kategóriás borok minőségének erősítésén túl a minőség növelése a termékskálák alsóbb táján is rendkívül fontos – mondta.

A beszélgetésben szóba került a leghíresebb helyi bor, az egri bikavér sorsa is, amely hosszú ideig nem éppen pozitív hírnévnek örvendett külfölfön, ám jó ideje tudatosan építik a borászok a minőségét.

– Elkezdjük beágyazni a köztudatba, eddig kicsit ilyen retró, kicsit talán lesajnált kép élt róla. A bikavérrel idén nagy sikereket értünk el, szakértők és szaklapok is magas pontszámot adtak az egri boroknak. Mi is azt látjuk prémium kategóriákat készítő borászatként, hogy külföldön már keresik – mesélte. Hozzátette, ugyan nem nagytételben exportálnak, de sokfelé. A tapasztalatok szerint pedig a világ azt keresi az egri borvidéken ami egyedi sajátosság, így nyilván a tradícionális helyi borokra van igazán kereslet. Tehát hiába készül az egri borvidéken például egy jó Chardonnay, nem ezt fogják keresni exportra.