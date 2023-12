A Mátra és a Bükk térsége négyévszakos kirándulóhelyek, ahová természetesen télen is érdemes ellátogatni, hiszen ezernyi szépség várja a kezdő és haladó túrázókat egyaránt, valamint a rövidebb kirándulások kedvelőit is.

Sokan keresik a Mátrában Kékestetőt és Mátrafüredet, a Bükkben pedig Lillafüred, Szilvásvárad is népszer célpontok, ám a nagy látógatószám miatt ezeken a helyeken időnként akár kellemetlen tömegek is kialakulhatnak, derül ki Demecs Norbi szavaiból.

– Nem arról van szó, hogy ezek a helyszínek nem csodálatosak, de számos lehetőség várja a látogatókat a térség többi tájékán is. A Mátrában szeretettel ajánlom a Felső-Mátra vidékét, ahol gyönyörű körtúrákat lehet tenni a felső-mátrai szent falvak vidékén, de akár még ezektől nyugatabbra is, ahol mesés, rejtett látnivalók lapulnak, mint például az Óvár és vidéke vagy a Tót-hegyes csúcs környéke. A Bükkben nagy kedvencem a fennsík szépséges túrahálózata, például a Fekete-Sár és a Három-kő közötti útvonal, de szívesen ajánlom a Szilvásvárad - Nagyvisnyó - Mályinka közötti útvonalat is, ahol már az úgynevezett Óbükkben túrázhatunk szelíd dombok között, mesés panorámát nyerve a Bükk magasabb tömbjére – sorolta.

Fontos, hogy télen is mozduljunk ki, ne csak a négy fal között töltsük a hidegebb hónapokat. A Mátra magasabb csúcsai közismert klimatikus gyógyhelyek, amelyek természetesen nem csak a betegek számára nyújtanak kiváló lehetőségeket, de a túrázók számára is kiváló ez a klíma. Nem különb a Bükk vidéke sem a különleges mikroklíma tekintetében.

– Véleményem szerint a téli időszak az egyik legszebb és egészségügyileg is a legjobb évszak a gyalogtúrázás szempontjából. Jómagam ilyenkor kifejezett tüdőtisztító címmel fémjelzett túrákat is szoktam szervezni, ahol a vendégeknek mesélek a Mátra gyógyító, klimatikus viszonyairól és lehetőségeiről, megcélozva olyan helyszíneket, ahol ezek a tulajdonságok erősen érvényesülnek. Nem is beszélve a hegyek csodás téli, havas tájairól, melyek sokszor olyanok, mintha egy tündérmese lapjai elevenednének meg a természetben – mesélte Demecs Norbi.

Néhány dologra azonban érdemes odafigyelni. Sokszor azért adódnak problémák, esetleges balesetek egy-egy téli túra közben, mert az emberek nem megfelelő készültséggel vágnak neki a természetnek. Érdemes tehát előre tájékozódni, és körültekintőnek lenni.

Nagyon jó szakirodalmat és háttér információkat találhatunk az interneten arra vonatkozóan, hogyan és mivel érdemes készülni, de arra figyeljünk oda, hogy mindig szakemberek által összeállított anyagból tájékozódjunk.

Télen fontos, hogy réteges ruházatban, lehetőség szerint vízhatlan öltözékben, bakancsban induljunk útnak, s mindenképpen fedjük végtagjainkat, nyakunkat, fejünket, kézfejünket, hiszen itt adjuk le a legtöbb hőt, ezért ezeket érdemes melegen tartani. Legyen nálunk meleg folyadék, valamint aszalt citrusfélék, melyek biztosítják télen az elveszített energiát. A túrák tervezésekor figyeljünk az aktuális időjárásra és a terepviszonyokra, valamint a korlátozott lehetőségekre, például a napfényes órák számára vagy bizonyos helyszínek infrastrukturális lehetőségeire. Mindig tájékoztassuk ismerőseinket, családtagjainkat, hogy hová és mikor indulunk útnak, továbbá igyekezzünk sosem egyedül, hanem társsal vagy kisebb csapatban túrázni. Fontos persze az elsősegélycsomag, a térkép és a külső akkumulátor is, mely nem csak fotózásra, de esetleges segélyhívásra is célszerű lehet utántöltés szempontjából.

Demecs Norbi szerint sokan mindmáig óckodnak a csoportos természetjárásról, ám napjainkban ez az egyik legbiztonságosabb és legélvezetesebb módja a túrázásnak.

– Az én túráimon - közel 10 éve - mindig a vendégek kerülnek a középpontba. Az ő biztonságuk, a jókedvük, a vidám és élvezetes túraélményük a legfontosabb, ezen dolgozunk hétről hétre az elhivatott, szakmai kis csapatunkkal. Igyekszünk figyelni arra, hogy a túrákat rengeteg információval színesítve, szakmai tudásunkkal kiegészítve vezessük, hozzáadva olyan legendákat, érdekességeket és régi hagyományokat, elbeszéléseket és további információkat, amelyeket kevesen ismernek vagy már elfeledve pihennek a gondolatok és emlékek mélyén – jegyezte meg.

A természetet minden esetben tiszteletben tartva, és mindenkit erre ösztönözve túráznak és tájékoztatnak, hiszen nagyon fontosnak tartják, hogy megőrizzék az utókor számára is csodás értékeinket.

– Adventkor buszos élményútjaink, havas fáklyás túráink és gyalogos élménytúráink is vannak, melyek során szeretnénk a régi, igazi hegyvidéki karácsonyok hangulatát felidézni, felhívva a figyelmet arra, hogy karácsonykor nem a tömött plázák, a drágábbnál drágább ajándékok és a minden értelemben mértéktelen fogyasztást várjuk, hanem a Megváltó, Jézusunk születésének csodás ünnepét, akit ha minél többen beengedünk szívünkbe és életünkbe, visszatalálhatunk arra a békére, tiszteletre, támogatásra és elfogadásra, amelyre nagy szüksége van a mai világnak – emelte ki Heves vármegye nagykövete. Ez a lelkület egyébként nem csak adventkor, de mindig jelen van túráin, ahol mindig mindenkinek helye van.