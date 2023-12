A helyi katasztrófavédelmi őrshöz látogattak el. Az egy órás program során a tűzoltók részletesen elmesélték mindennapi munkájukat, megmutatták az őrs épületét és természetesen a gyerekek nagy örömére a tűzoltóautót is, amelyet belülről is szemügyre vehették.

Sirokban is rendhagyó módon telt a mai a technika óra. Tuza Gábor polgármester tette tiszteletét az iskolában, kötött maga elé kötényt, és a palacsintakészítés fortélyaiba avatta be a diákokat. Mindenki jól vizsgázott és jól is lakott.