Az eseményen részt vett Horváth Richárd, a település polgármestere is. A városvezető részletekkel is szolgált a közösségi oldalán:

– Az immár 33 éve működő szervezet beépült Hatvan város vérkeringésébe. Ott vannak a városi programokon, a vasárnapi piacnapokon segítik a rendőrség munkáját, szolgálatot teljesítenek a vonatokon, ha kell, életet is mentenek – írta a Facebookon.

– Hálásan köszönöm áldozatos munkájukat, hogy szabadidejükben, családjuktól távol, önzetlenül segítik városunk biztonságának fenntartását! Ebben az évben a tagok nyolcezer munkaórát teljesítettek! Szintén örömmel tölt el, hogy tagságuk létszáma folyamatosan nő – tette hozzá bejegyzésében a városvezető.