– Régebben szerették az emberek, sokan jöttek, hiszen a hétköznapitól teljesen eltérő légkörben zajlik a véradás, kicsit be is lehet nézni a kulisszák mögé. Mivel hosszú évek óta nem volt, igyekeztünk újra visszahozni a köztudatba, zenészekkel, sportolókkal népszerűsítettük. Meglepően sokan fogadták szívesen a kezdeményezést és segítettek a népszerűsítésben, a támogatók köre is hihetetlenül gyorsan duzzadt, csak az ajándéksorsolásra 40 felajánlás érkezett cégektől, magánszemélyektől. Sokan hozzátettek a véradás sikeréhez – részletezte az ügyvezető. Elmondta, ezen a napon az egri kórház gyermekosztályának is küldtek adományokat, ehhez is rengeteg felajánlás érkezett, a benn fekvő gyermekekhez pedig bohócdoktorok érkeztek péntek délután.