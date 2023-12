A művésznő elmondta, hogy a várandóssága viszonylag korai szakaszában eldőlt már az Eliza név. A férj kezdetben a Liza nevet szerette volna a kislánynak adni. A kismamának a Lili tetszett a legjobban, de egy idő múlva az Elizát javasolta, és mint mondta, ebbe a névbe beleszerettek mindketten.

– Eliza csodálatos baba, óriási a szerelem. A szeretet, az érzelmi kötődés azonnal kialakult bennem, amikor a szülés után a kezembe adták. Az első egy hónap persze, ettől függetlenül nehéz volt, bele kellett tanulnom egy csecsemő ellátásának és gondozásának technikai részleteibe, figyelni, mit igényel a kislányom. Akkoriban két-három óránként felébredt éjszaka és nappal is. A második hónapra, úgy érzem, belejöttem. Most azt kell mondjam, nagyon szerencsések vagyunk sok más fiatal családhoz képest, mert a kislányunk nagyon jól alszik. A második hónapban már csak kétszer ébredt fel éjjelente, ma pedig már nem ritkán végigalussza az éjszakát. Van elegendő tejem, szépen eszik, sokat alszik, szerencsére egészséges. Egyre jobban érzem, mit szeretne. Persze, ettől függetlenül egy csomó mindenért mindig aggódok, de talán első baba esetében ez normálisnak is mondható. Most várjuk a következő lépcsőfokot, ami a fogzás lesz majd, azt mondják, elég nehéz időszak. Jelenleg az igény szerinti szoptatás minden perces készenlétben tart, ha megyek is valahová, természetesen viszem magammal Elizát. Ma már sokat kimozdulunk a házból, voltunk a férjem színházában, Kecskeméten is, meglátogattuk az ottani társulatot – sorolta Bánovits Vivianne.

A művésznő arról is beszélt, hogy a férje nagyon ügyesen és sokat segít neki, amikor otthon van.

– Benne is az első percben kialakult a kötődés a gyermekünkhöz. Amikor Eliza született, ő a kecskeméti színházban éppen egy olyan főszerep próbáinak hajrájában tartott, amelyben 3 órán át a színpadon van. A szülés után még jó 3 héten át reggeltől estig próbált, mert október utolsó hetében volt a bemutató. Közben játszott, összességében a hétvégéje, a hétfője is foglalt volt, és nem tudott hazajönni. Ez eléggé megviselt mindkettőnket, de tudtuk, hogy csak ezt az időszakot kell kibírni. Addig édesanyám segített itthon. Október vége óta már csak előadásai vannak, így napközben általában itthon tud lenni velünk. Csak este megy el előadásokra, éjjel egy óra körül ér haza általában, így az altatást meg az éjszaka első felének "ügyeletét" kell egyedül megoldanom. A férjemnek januárban kezdődnek újabb próbái, addig ki tudjuk élvezni a karácsonyi hangulatot, és együtt vagyunk – folytatta Bánovits Vivianne.

Amíg a művésznő jelenleg az édesanya főszerepét tölti be, korábbi alakításai közben valóságos díjesőt hoztak számára. A Deeplight című magyar rövidfilm elsöprő nemzetközi sikert aratott, Londontól Berlinen át Tokióig már 25 díjat nyert filmfesztiválokon. Bánovits Vivianne a filmben nyújtott alakításáért eddig 8 fesztiválon kapta meg a legjobb színésznő díját. Maga a rövidfilm az őrületet járja körbe: a holdvilágtól derengő éjben gyötrődő nő kálváriája tárul fel előttünk. Megmagyarázhatatlan események sodorják őt fokról-fokra az őrület lázába, amiből olyan elemi erejű felismerés szakítja ki, amely egész lényére sorsfordító hatással van.

– A Deeplight egy thriller, még sosem szerepeltem ebben a műfajban, nem gyakran készül ilyen témájú film Magyarországon. Színészileg viszont érdekelt a téma. Répási Zsolt rendező és az ügynökségem, az RNR Menedzsment Iroda közösen készítette elő a filmet. A rendező eredetileg egy másik filmhez castingolt, amire én is elmentem. Ezután kért fel Répási Zsolt a Deeplight-ban való szereplésre. Nagyon izgalmasnak találtam, hogy egyetlen snitt szinte az egész film. A kétnapos forgatáson tavaly január-februárban kis létszámú, de annál profibb, fiatal stábbal dolgozhattam. A rövidfilm készítése annyira izgalmas volt, hogy most már simán benne lennék egy másfél órás produkcióban is – jelentette ki Bánovits Vivianne.

A művésznő a Deeplight-tal kapcsolatban hozzátette, hogy a thrillerre nem a felkészülés volt nehéz, hanem maga a forgatás.

– Az egyik legnehezebb az volt számomra, hogy egyedüli szereplő vagyok a filmben, s nincs szövegem. Délután öttől reggel ötig forgattunk. Nekem ezalatt folyamatosan idegtépő állapotot kellett generálni magamban, hosszú órákon át félelembe hajszolva magamat. Őszintén szólva, ettől rettentően elfáradtam. Azt kell mondjam, a lelki megpróbáltatáson keresztülvivő thrillerben játszani borzasztó nehéz színészileg. Nagyon kimerítő a sok sírás, a magamban végig gerjesztett kiborult állapot. Állandóan 110 százalékon kell pörögni, és nemcsak lelkileg, de testileg is hatalmas energiát emészt fel. Sokat kellett menekülnöm, kúszni-mászni, kapkodni. Másnap olyan izomlázam volt, hogy alig tudtam kikelni az ágyamból. Egyszóval ez egy nagyon kemény műfaj – összegezte Bánovits Vivianne.

Mint megtudtuk, a művésznő idei filmes elismerései sorában ott van az a Magyar Mozgókép Díj is, amelyet a Vitézy László Kossuth-díjas rendező készítette Az énekesnő című tévéfilm kapott a nyáron. A 2023-ban legjobbnak ítélt magyar tévéfilmben Bánovits Vivianne alakította a címszerepet. Ami a jövőt illeti, a színésznő tervezi a visszatérést a színpadra, a filmvászonra.

– A színházi szerepeim közül egyet-kettőt lehet, hogy a második félévtől visszaveszek. Nyáron már szívesen forgatnék is, amennyiben szerepet kínálnak. A jövő évadtól pedig teljes mértékben szeretnék visszatérni a színpadra. Természetesen úgy, hogy a munka mellett Eliza az első, akit figyelembe fogok venni minden téren, az ő pici korát akarjuk teljesen megélni. Ő foglal le a mindennapokban, és ez így jó. A jövő sok mindent tartogathat, akár másik gyermeket is. De erről még nem beszélünk, mert annyira friss a gyermekáldás élménye, most annyira jelen vagyunk benne, hogy pár évig nem tervezünk újabb babát – fogalmazott Bánovits Vivianne.