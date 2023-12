Képe Tibor elmondta, elkötelezett támogatója a hazai autósportnak és az állatvédelemnek is, boldog és büszke, hogy ezentúl hatvani autószalonjának bárki által megcsodálható dísze lesz Magyarország egyetlen Le Mans győztesének, Kiss Norbinak a győzelmi serlege.

– Azért csatlakoztam a jótékonysági ebédhez, mert Kiss Norbi Macskaárvaház Alapítványa Egerben nem csak számos kóbor állat sorsát fordította jobbra, de nagy összeggel és felszerelésekkel is segítette egri civilek kóbor macska ivartalanítási akcióját, ami fontos, hiánypótló, nemes gesztus városunk állatvédelméért, ráadásul Kiss Norbi emberként, sportolóként és állatvédőként is igazi példakép lehet az egri fiatalok körében is 0ľ fogalmazott Bódi Zsolt, Felnémet önkormányzati képviselője, hozzátéve, megbeszélte a világhírű magyar autóversenyzővel, hogy tavasszal Norbi Felnémetre látogat, ahol lehetőségük lesz egri fiataloknak beszélgetni a világ száz legjobb autóversenyzője közé választott sportemberrel.

Az ebéd és a Sulyom Tájétterem mesebeli mikulásszobájának megtekintése után már távozni készültek a vendégek, amikor az út közepén az étterem előtt egy remegő, lesoványodott kölyökmacskát talált Kiss Norbi. A cica rossz állapotban, de jókor volt jó helyen. Ferenc Zsolt, az alapítvány jelen lévő aktivistája, a Vecsési Chrysler-Dodge-Ram Múzeum alapítója azonnal Dodge Ram-jába tette. Mint Ferenc Zsolttól megtudták, a cica jól van és miután felértek vele a múzeumba evett és az egyik muzeális állapotú Dodge Viper anyósülésén lefeküdt aludni.