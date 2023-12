Mint írják, Kiss Norbert szinte már haza jár Egerbe és Heves vármegyébe, hiszen a kápolnai Macskaárvaház és az egyre több barát gyakran ad okot arra, hogy szűkebb hazánkba látogasson.

– Azt remélem, a Borszalon arra is alkalmas lesz, hogy számos olyan emberrel koccintsak, és mondjak nekik köszönetet, akik idén is önzetlenül segítették állat- és természetvédő munkánkat. Hiszen szezonon kívül még egy versenyző is borozhat egy kicsit – idézte Kiss Norbert szavait a formula.hu, s arra is kitértek, hogy többek között Gecse István debrői borai is az autóversenyző kedvencei közé tartoznak, s bízik abban, hogy a Borszalon alkalmat ad újabb különleges egri és környékbeli termelők borainak kóstolására is.