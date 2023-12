Arról is beszámolt, hogy a gyermekeket december 1-től december 23-ig minden hétvégén (már péntek délutántól egészen vasárnap estig) a Városháza Üvegtermében kreatív foglalkozásokkal, filmvetítéssel, meseszép játékokkal várják. December 3-án a Mikulás is ellátogat a Jégpalotába, ahol egy közös fotózásra várja a piciket:

„Télen a város szíve hangulatos díszkivilágítást kap, s itt, a Dobó István téren és környékén rendezik meg az Adventi rendezvénysorozatot, ahol vásárosok mellett számtalan ismert előadó (Szekeres Adrien, Zséda, Rakonczai Imre, Kovácsovics Fruzsina, Krisz Rudi, Nagy Feró, Deniz és Orsovai Reni, Falusi Mariann és Sárik Péter, Bon Bon, Gallusz Niki és a Club 54, Hauber Zsolt X Bonanza Banzai, Agárdi Szilvi, a teljesség igénye nélkül) is a színpadra lép, sőt idén még egy külföldi vendég is koncertet ad. Eger karácsonyi vásár szempontjából előnyös helyzetben van, hiszen a jó bor helyben helyben van, ezért érdemes a forralt borokat megkóstolni minél több standnál.”

Beszámoltak arról is, hogy a Szépasszony-völgyben is vannak programok, több, mint 30 pince és 10 étterem várja az idelátogatókat télen is, ahol országosan elismert borászatok is megtalálhatók. Az elmúlt években nagy fejlődésen ment át a völgy, új pincészetekkel, program-sorozatokkal találkozhatnak a vendégek. Idén már Adventi Pincetúrát is szerveznek, amihez 11 borászat és 4 étterem csatlakozott.