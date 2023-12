Az Egererdő Zrt. kollégái észlelték, hogy a szilvásváradi vadbemutató-kertben lévő egyik dámszarvas agancsára zsineg gabalyodott, amibe még egy faág is beleakadt – adta hírül az erdészet. Több sikertelen próbálkozás után, csak másfél hét elteltével sikerült vadászainknak a dámszarvast megszabadítani altatólövedék alkalmazásával.

– Több kiránduló is látta a dámbikát a nem mindennapi „fejdísszel”, közülük sokan az erdész-vadász szakszemélyzetünkhöz fordultak, jelezvén a látottakat. Bár a helyi kollégák már tudtak az esetről, köszönjük az aggódó szavakat, a segítségkérést, melyből jól látszik, hogy a tudatos természetjárók mennyire figyelnek környezetükre, az állat- és növényvilág megóvására. Nemcsak a kirándulókban, hanem bennünk is felmerült a kérdés, hogyan történhetett meg ez az eset. Tudjuk, hogy etetéskor a bálát összefogó zsineget levágták és magukkal vitték kollégáink. Viszont valószínűleg a szénabálán belül is volt egy zsinegköteg, ami hibás bálázás miatt maradhatott bent a szénában. A kollégáink ezt etetéskor nem láthatták, így nem is tudták eltávolítani – írták az esetről honlapjukon.

A dámbika jól van, akivel a kirándulók továbbra is a szilvásváradi kertben találkozhatnak.