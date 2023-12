- A segítségnyújtás, a másikkal való törődés, adományozás, szeretet, gondoskodás boldogító hatással van ránk. Növelheti az önbizalmat, az én-hatékonyság, a valahová való tartozás érzését. Ez különösen igaz akkor, ha ahhoz nem kötődik feltétlenül dicséret, nyilvános elismerés, csupán az önzetlen örömszerzés belső motivációja – árulta el Bagdi Bella pszichológus, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke a program év végi tematikája kapcsán. - Decemberben a jó cselekedetek boldogító erejére fókuszálunk. Nemcsak arra, hogy boldoggá tesszük azt, akivel jót teszünk, hanem arra is, milyen jó hatással van ránk. Megerősítjük a gyerekeket abban, hogy jó cselekedet lehet a legkisebb apróság is. Ha kedvesek és jó lelkűek vagyunk, az pozitívan hat az egészségünkre, lelki és testi értelemben is. A pozitív pedagógia fontos része a dicséret, buzdítás, a pozitív példa. Ezeket alkalmazva érhetjük el a gyermekeknél a szívből jövő jóságot, az önzetlenséget – tette hozzá Bagdi Bella.