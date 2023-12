HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS IRODALMI HETILAP. 1901. DECZEMBER 29.

Jótékonyság.

A hatvani első magyar asztal társaság tizenhat szegény és nagy részben árva gyermek teljes felruházását karácsony első napján este tartotta meg.

Az ünnepélyt Ring József elnök nyitotta meg, utána a 16 gyermek a nyert ruhákban felöltözve, egyenként köszönte meg. Minden gyermek még egy-egy csomag ajándékot kapott s igy távoztak haza.

Ezek után Csontos Alajos államiskolai igazgató igazán remek szavakban emlékezett meg a társaság nemes müködéséről, s további tevékenységre szólitva köszönetet mondott a társaságnak a közönség nevében.

Ezek után a karácsonyfán lévő tárgyak árvereztettek el; - ezekért befolyt összesen 52 kor. 76 fillér.



GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLTIKAI HETILAP. 1881. JANUÁR 13.

Az árvák Karácsony-fájára ajándékoztak.

Különleges és széles körű az adományozók csoportja. Vestphallen grófnő például 16 db. kötényt, a karácsonfát, czukrás süteményeket, 4 db. labdát, 1 dominó játékot, és guglit. Horváth Julia 6 db fésüt, 5 imakönyvet, 6 db kendőt, 14 db kötényt. Adler Zsigmond színes papirost, 3 db játék órát, 6 db képes könyvet, sok apró képecskéket. Vecsey Flóra 1 kosárka almát, mézes kalácsot. Darvas Ágnes 10 rőf barchetet, 4 kendőt, 1 font gyertyát, 2 kalácsot, almát és mandulát. Baltás Ferenczné egy kosárka süteményt, Borhy Lászlóné egy nagy kalácsot. Borhy Kálmánné 6 db szép kendőt. Csala Sándorné két kalácsot, fügét, almát, süteményt, 8 rőf ruha kelmét. Huba Alajos egy bögre mézet. Luby Gézáné egy kosár diót aszalt gyümölcsöt és egy itze mézet. Grünfeldné egy szakajtó finom lisztet. Rezutsek Mátyás egy puttony burgonyát, egy szakajtó babot, 5 db kobászt. Fehér István egy puttony babot.

A készpénzbeli adakozásból elsősorban téli ruhanemüek, vászon és fehérnemüek, hasznos mulatságok és tanulságos időtöltésre szolgáló tárgyak vásároltattak, mik is a karácsonyfa ünnepély alkalmával mind kiállitva voltak. Horváth Julia m. k. egyl. alelnök



MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1881. DECZEMBER 20.

A szerencsétlen szerencse.

Az öreg Rozál nini (helybeli matróna) legszenvedélyesebb lutri nénike minden rendü és rangu lutri nénikék közt. A világért el nem mulasztana egy huzást s a számokat mutyiba álmodják a szomszéd asszonyával, kettejük közül mindig számokkal álmodik az egyikök. És a jó Rozál néni husz álló esztendő óta nem nyert egy megvakult garast sem.

Az elmult héten a szomszéd asszonykát küldte a lutris boltba a pénzzel és a számok közül kettő szerencsésen ki is jött. De a szomszéd asszonyka váltig azt erősitette, hogy a számokat ő álmodta, ő is rakta meg, Rozál néni „csak” a pénzecskét adta hozzá. Erre Rozál néni se holt s eleven nem lett s a két mutyiba álmodó asszonyka keményen hajba kapott egymással. Azután osztán mind a két jó nénike el akar szaladni a járásbirósághoz: ez döntsön benne, kié a nyeremény? Azé-e, a ki álmodta, vagy azé, a ki a pénzecskét adta? Igy busit birót még az álom is.



EGER ÉS VIDÉKE. HELYI ÉRDEKÜ, TÁRSADALMI VEGYESTARTALMU HETILAP. 1884. DECEMBER 28.

Alkotmányos verekedés.

Szent igaz, hogy Petőfi Sándor nem ismerte a mátravidéki palócot, mert külömben egyik versét így kezdte volna meg: „Csak nem fajult el még a palóc vér”, kész az igaz jussáért – különösen, ha felöntött a garatra – megpergetni az ólmos botot is, mint azon vidéki levelezőnk következő tudósítása igazol.

Szent Domonkoson f. hó 17-ére volt kitűzve a biró választás. A falu népe általán Nyerges Sándor eddigi biró mellett tömörült. 15-én éjjel azonban a falu korcsmárosa Pauncz József, kit tán a biró erélyes volta vezetett e ballépésre fölzavarta, s itatta őket derüre-borura ugy, hogy még a választás napja is korcsmában találta őket. A választásra Drisnyey Béla szbiró jelent meg. A dolog szavazásra került, miután azonban a leitatott s felizgatottak látták, hogy kisebbségben vannak, bottal akartak érvényt szerezni akaratuknak. Nyerges Sándor volt biróra rohantak s már már általánossá vált a verekedés, mindőn Drisnyey Béla és Dutka Ágoston körjegyző erélyes felléptének sikerült a népet eloszlatni. A választásra más határnap tűzetett ki.

A főbb garázdálkodók befogattak s a pétervásári járásbirósághoz kisértettek be, melynek vizsgálata hivatott kideriteni, mennyi része van a dologban Pauncnak. „Csak nem fajult el még a palóc vér!”

Tallózta: Szilvás István