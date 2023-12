Tudását folyamatosan fejleszti, a változásokat rugalmasan menedzseli. Állandó előadója a könyvtárhasználók számára szervezett internetes tanfolyamoknak; iskolai és egyéb látogatócsoportok számára könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat vezet. Foglalkozásai könyvtárunkban és a Hevestéka falvakban is népszerűek. Aktívan közreműködik az intézményi munkatervek összeállításában, a beszámolókhoz kapcsolódó adatszolgáltatásban. Ellátja a központi könyvtár DJP mentori feladatait, és összefogja a könyvtár összes DJP pontjának munkáját. A marketingmunkába is aktívan bekapcsolódik, könyvtári hírlevelünk tartalmi és formai megújítója, új arculatának kialakítója. Az MKE Heves Megyei Szervezetének tagja, nyolc éve vezetőségi tag is: ötleteivel, a közösségért végzett tevékenységével segíti az egyesület munkáját. Mindennapi munkáját a könyvtárosság iránti elkötelezettséggel, magas színvonalon végzi. Alázatos, példamutató emberi és szakmai tevékenységét nemcsak a kollégái, de a könyvtárhasználók is elismerik.

Turay Zoltán a média világából a könyvtárba érkezett szakember, kiterjedt helyi partnerkapcsolatokkal, helytörténeti érdeklődéssel. Korábbi munkatapasztalatait nagyszerűen kamatoztatja a programszervezésben, azonnal ráérzett a helyismereti munka ízére, ezzel párhuzamosan vállalta a Média Egertől kapott teljes videokazetta-állomány digitalizálásának irányítását. Tudásával, az új dolgokra való fogékonyságával, kommunikatív személyiségével hamar beilleszkedett a könyvtári közösségbe. A Palotatúrákon átadott ismeretei maradandó élményt adnak a diákoknak vagy akár felnőtt olvasóinknak is: feledésbe merülő tényeket, élményeket, történeteket hozott újra felszínre. Színes, tartalmas előadásait mindenki élvezettel hallgatja, melyekkel a könyvtáros szakmában is elismertséget szerzett helyben és országos szinten is. Gyorsan elsajátította a legalapvetőbb könyvtári, szakmai munkafolyamatokat, emellett könyvtárszakmai területen folyamatosan bővíti tudását, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikus könyvtáros szakán végzi jelenleg tanulmányait. Szívesen végez különböző helyismereti kutatásokat könyvtárlátogatóknak és saját ötletei alapján. A Gárdonyi 100 Emlékév alkalmából az Egri csillagok idegen nyelvű fordításainak felkutatásával olyan helyismereti kincsekkel, könyvritkaságokkal gyarapította könyvtárunkat, mely nemcsak helyi, de országosan, sőt a határon túl is elismerést váltott ki szakmai körökben. A Bródy-hagyaték gondozásának, feldolgozásának aktív részese, a digitalizálás, adatbázis-építés lelkes munkatársa. Mind a szellemi, mind a fizikai munkából mindig alaposan kiveszi részét, alázata, segítőkész magatartása olvasók, kollégák elismerését váltja ki.