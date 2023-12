Az egri Regionális Egészségügyért Alapítványnál (Regea) daganatos betegeknek és hozzátartozóiknak is segítenek. Az alapítvány tagjai erőt adnak egymásnak és a beteg emberek családtagjainak is. Tarjányi Melinda, a Regea kreatív igazgatójának ötlete alapján karácsony közeledtével úgy gondolták, meglepik betegtársaikat.

Az alapítvány tagjai a napokban összegyűltek, hogy díszeket készítsenek, hogy így tegyék szebbé azok napjait, akik kórházban fekszenek az ünnepek környékén is. Az egri eseménynek az Arany János úti Mentálhigiénés Csoport adott helyet. Míg a háttérben szólt a karácsonyi zene, addig az önkéntesek ajándékokat gyártottak saját kezűleg. Koszorúk, motiváló idézettel ellátott kulcstartók is készültek. A meglepetéseket csütörtökön adták át az egri kórház onkológiai osztályán fekvő betegeknek. Nem csak Egerben, Miskolcon is ajándékoztak, tudtuk meg Psenyeczky-Nagy Klárától, a Regea kuratóriumi elnökétől.