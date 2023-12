Gyakori, hogy sokan még december 24-én is a karácsonyi vacsorához vesznek ezt-azt az üzletekben. Pénteken Egerben egyik olvasónk azt tapasztalta, hogy rengetegen vásárolnak a plázában illetve a nagyobb bevásárlóközpontokban, miközben szombaton már úgy látta, sokkal kisebb volt a tömeg. Aki az utolsó pillanatban, vasárnap szeretne majd egy kifelejtett hozzávalót pótolni, az néhány üzletet délig még nyitva találhat. Ám idén több üzletlánc is bejelentette, zárva lesz december 24-én, azaz aranyvasárnap. Az Agria Park közölte: üzletei december 24-én legfeljebb 14 óráig tarthatnak nyitva, de a boltok munkarendje esetenként eltérő lehet.

A Magyar Nemzet cikke szerint a Penny Market december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. A Lidl Magyarország mind a kétszáz üzlete zárva lesz december 24-én. A Spar Magyarország azt közölte, hogy december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, kivéve az Intersparokat és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket, így például Felsőtárkányban illetve Gyöngyösön a Vértanú utcai üzlet is nyitva lesz rövidebb nyitvatartással, délig.

A Rossmann is szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, így ezen a napon több mint kétszáz üzletüket zárva tartják. Szintén otthon maradhatnak a JYSK munkatársai és biztosan nem nyit ki az Obi, a Praktiker, az XXXLutz, a Diego, a Jysk, a Mountex és a Libri sem. Ezek közül szinte mindegyik láncnak van üzlete vármegyénkben is.

Az élelmiszer-üzletláncok közül az Aldi Magyarország és a Tesco is úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is országosan 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát, így lesz ez Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is.