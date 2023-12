Gárdonyi Géza és az Egri csillagok címmel zajlott kutatás, műhelymunka, könyvcsomag, olvasónapló, kisfilm megvalósítása a Dobó István Vármúzeumban (DIV). A programot a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma támogatta. A projekt célja volt egyrészt az író valódi arcának megmutatása, a közvéleményformáló tevékenység.

Novákné Mlakár Zsófia a DIV szakmai igazgatóhelyettese megköszönte a több tucat együttműködőnek, segítőnek akik hozzájárultak, hogy a számos eredményt elérjék.

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum mb. szakmai igazgatóhelyettese

– Szalainé Király Julia fogta össze és vezette a projektet a vármúzeum részéről. A magyar géniusz ereje abban van, hogy a múzeumok ismét hangsúlyt kaphatnak – emelte ki.

Tőzsérné Géczi Andrea a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója elmondta, a projekt keretében készült „nagykönyv” a Gárdonyi életében megjelent négy kiadás különbségeit taglalja. A könyvebn négy hasábos elrendezésben egymás mellett láthatóak a szövegváltozatok, melyek megjelenése: 1901, 1905, 1909 és 1913.

– Az OCR számítógépes szövegfeldolgozás segítségével scanneltük be a könyveket, magas pontossággal, majd matematikai statisztikai módszerekkel kutatták a szerző szövegváltoztatásait. A közösségi lektorálásra pedig az egész országból jelentkeztek. A kötet szinte teljesen betűhiven tükrözi az eredeti kiadásokat. Gárdonyi Géza műve egyébként 25 nyelven olvasható. A könyvtár beszerzett ezekből, helytörténeti gyűjteményünk rendkívül átfogó – mondta.

Még mindig a nyomtatott könyveket szeretik jobban

Szalainé Király Júlia a DIV irodalomtörténész főmuzeológusa elmondta, a projektben s az olvasónaplő készítéséhez létrejött egy szakmai műhely.

– Az olvasási szokások drasztikusan változtak, s a gyermekek olvasásra bírásához komoly véltoztatásokra van szükség. Kezdenek elfordulni az olvasástól az emberek, aggasztó tendenciák ismertek: mindössze 13 százalék olvas rendszeresen. Ennek egyik oka aerjedelmi gát illetve az, hogy sokszor nem értik amit olvasnak. Mindebben a gyerekeknek sokat segíthetnek az olvasó naplók illetve a digitális tartalmak – részletezte. Kiemelte, fókuszcsoporttal dolgoztak. Elmondta, hogy élmény volt a csapattal dolgozni, amelyben különböző készségekkel rendelkező diákok voltak.

– Kiderült, hogy nem szeretik a hangos könyvet amin meglepődtünk. Nyomtatott könyvet jobban szeretik mint az elektornikus eszközöket – ismertette. Azt is elárulta, a munka végén ő is kapott házifeladatot a tanulóktól: A gyűrűk urát és a Harry Potter szériát kell olvasnia.

Az elkészült papíralapú Kalandos küldetés olvasónapló, annak digitális-interaktív változata és a módszertani segédlet is letölthető a vár honlapjáról, illetve ismeretterjesztő kisfilm is készült a Gárdonyi kuckóban pedig egy tablótárlat is készült.