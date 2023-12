– Azt is mi szerettük volna pártok közül elsőként, hogy a város borszakmai és borgasztronómiai-turisztikai rendezvényeiről legyenek kitiltva. Aktivisták és természetvédő szervezetek a kezdetektől felléptek a környezetkárosítás ellen és az élővilág megmentéséért, akiket a Fidesz-közeli borászat vezetői meg is fenyegettek. Pártunk nemcsak támogatta a természetvédőket, hanem több szervezettel összefogva, az Eger- és a Laskó-patakért, a hazánk természeti kincsének számító vizeinkért kiállva létrehozta a kis folyóvizek koalícióját. Egyik első győzelmünk az volt az ügyben, mikor az illetékes hatóság vízlopásért jogerős pénzbírságot szabott ki a borászati cégre. De az ügy itt nem ért véget, és a legfrissebb hírek szerint eljutott a vádemelésig. A járási ügyészség most vádat emelt két személlyel, a telephely vezetőjével és az egyik ott dolgozóval szemben, hogy felduzzasztották a Tarna vizét, és azt az abban élő állatokkal együtt kiemelve, nagy teljesítményű szivattyúkkal jogosulatlanul öntözték a szőlőoltványokat. Vádiratukban felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. Ez a mi civilekkel és természetvédőkkel közös győzelmünk. Történeti és kulturális értékünk, a klímaváltozás hevében felbecsülhetetlen ökológiai értékű nemzeti kincsünk, vízbázisunk és a vidéki emberek életminőségének védelméért mindent megteszünk ezután is – hangsúlyozta a párt egri szervezete.