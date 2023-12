A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 2023-ban is elindítja karácsonyi Adni Öröm! akcióját: december 14-e és 19-e között az üzletlánc kijelölt üzleteiben önkéntesek fogadják majd a személyesen átadott adományokat. A boltokban megvásárolt tartós élelmiszerekkel, gyerekeknek szánt édességekkel több ezer rászoruló család ünnepét tehetik szebbé, örömtelibbé a vásárlók. Hatvanban a Nádasdy utcai, Egerben a Sas úti, Gyöngyösön pedig a Jókai utcai üzlet vesz részt az akcióban.

- Az ajándék értéke nem attól függ, mennyibe került, hiszen egy pár száz forintos tartós élelmiszerrel is örömet lehet okozni olyan családoknak, ahol a mindennapokban leginkább a szükség az úr. Ezért is választottuk idei kezdeményezésünk mottójául, hogy »Az adományod kincset ér!« Gyakran tévesen azt gondoljuk, senki nem örülne egy zacskó tésztának, egy kilogramm cukornak, egyetlen tábla csokoládénak, de ezek az „apróságok” végül majd ajándékcsomagokba kerülnek, így a vevőink láthatatlan kis közösségei lepik meg országszerte a hátrányos helyzetű, javakban nem bővelkedő családokat – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Hozzátette: az ünnepre hangolódva rendelte meg a vállalat azt a friss kutatást, amely a hazai lakosság adománygyűjtési szokásait összegzi, s a beérkezett válaszok alapján kiderült: tízből kilenc ember egyetért azzal, hogy a legkisebb adomány is hasznos lehet. Ezt a gondolatot szeretné erősíteni az idei évi kampány kommunikációja, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy akár egy-egy termék adományozásával is sokat tehetünk embertársainkért az ünnepi időszakban.

- A gyűjtés eredményeképpen nehéz körülmények között élő emberek ezreinek tesszük szebbé az ünnepet, de legalább ennyire fontos, hogy az Adni öröm! akció minden vásárló számára lehetőséget ad megsegíteni egy nála elesettebb embert. Másként mondva ott helyben alkalom nyílik arra, hogy valakivel jót tegyünk, mi pedig abban hiszünk, hogy ennek átélése éppúgy része a karácsonyi készülődésnek, mint maga a bevásárlás – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.