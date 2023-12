Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona külön szólt az egyetemi szőlőbirtok arculatának és brandjének megújulásáról, ismertetve, hogy az Academia borai a Studium, a Klasszikus és a Superior borcsaládokon belül jutnak el a fogyasztókhoz. Szavai szerint kommunikáció tekintetében is nyitottabbá vált az intézmény: az egyetemi Facebook-oldal követőinek száma egy év alatt másfélszeresére nőtt. Kiemelte, megújult az idén 20 éves születésnapját ünneplő Líceum Televízió arculata és stúdiója is.

Szólt arról is, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is felkerült a QS felsőoktatási intézményeket értékelő nemzetközi rangsorának európai listájára, ezzel egyetemünk bekerült Európa legjobb egyetemei közé. Emlékeztetett, idén fejeződött be az a 1,5 milliárdos projekt, amely révén hat egyetemi épület energiahatékonysága vált jobb hatásfokúvá, s 2023-ban a fenntartói forrásból megvalósított épületfelújítások értéke meghaladja a fél milliárd forintot.