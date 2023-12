Ez alkalommal a Markazon élő Miller Lajos Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze, a Halhatatlanok Társulatának tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja mesél életéről podcast beszélgetésünk során. Megtudhatjuk tőle, hogy egy hajdani szilvásváradi kirándulás indította el az operaénekesi pályán, amely során négy évtizeden át a világ legjelentősebb színpadain lépett fel. Betekintést nyerhetünk abba a világba is, amely a rivaldafény mögött húzódik meg. Megismerhetjük a visszavonulása óta eltelt időszakot, amikor is lakóhelye, s rövidesen Gyöngyös és a térsége komolyzenei életének igazi motorjává vált – a nevéhez fűződik többek között a Gyöngyösi Operagála sikertörténetté válása is –, de a szívén viseli a környék tehetséges fiatal művészjelöltjeinek támogatását is.