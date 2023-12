– Az Egri Tankerület a Széchenyi 2020 program Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP-projektjére az Európai Unió támogatásával 500 millió forintot nyert el. Emellett a kormány által biztosított további 130,28 millió forint többletforrás felhasználásával több, mint 630,28 millió forint vissza nem térítendő összköltségből fejlesztette négy fenntartásban lévő intézményét – közölte Ballagó Zoltán, a tankerületi központ igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón Egerben.

A tájékoztató a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézményében zajlott, melyet egy újabb szinttel bővítettek és akadálymentesítettek a beruházás során. Az emeleten pszichológiai kezelő szobákat is kialakítottak, megújult az egész épület, a vizesblokkok is.

– Bővült a szakszolgálat feladata, így megfogalmazódott az igény arra, hogy nagyobb épületre lenne szükség – magyarázta Ballagó Zoltán. – Emellett az Egri Mlinkó István EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium vizesblokkok elavult szerkezeteit cseréltük le. Az Egri Szalaparti EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégiumban is korszerszerű mosdókat alakítottunk ki, valamint egy akadálymentes rámpát is építettünk. Ezen felül a többi beruházási helyszínen is elvégeztük a beavatkozás mértékének megfelelő akadálymentesítést. A legnagyobb felújítási munkákat a Benedek Elek EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolában végeztük el Hevesen, ahol többek között kicseréltük a nyílászárókat, sor került a homlokzati hőszigetelésre és padlásfödém szigetelésre továbbá új fűtési rendszert kapott az intézmény.

Megújultak a foglalkoztató helyiségek is

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A tankerület vezetője arról is beszámolt, hogy a több éves felújítás 2020 nyarán holtpontra került, a kivitelező munkájával nem voltak elégedettek, így le kellett cserélni, de sikerült elhárítani a felmerülő problémákat. Elmondta, eszközöket is beszereztek 54 millió forint értékben.

– Új parkolók kialakítása, zöldterület-rendezés is történt az egri szakszolgálat környékén. Alternatív fűtési rendszer is kiépült, egy pellet konténer kazánt alakítottunk ki. A tagintézmény kollégái kiböjtölték a felújítás időszakát, másik két intézmény fogadta be őket egy évig, hogy az épületen tudjanak dolgozni a kivitelezők. Köszönöm a türelmüket és a kormánynak a lehetőséget – emelte ki.

Ignácz Balázs főispán hangsúlyozta, hogy a tankerület és a vármegyei kormányhivatal között kitűnő az együttműködés.

– Eger diákváros és kitűnő helyszín a gyermekek oktatására. Jól működő, modern és hatékony intézményekre van szükség, hogy az eszközrendszer ne legyen a probléma a pedagógusoknak – tette hozzá.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője hozzáfűzte, minden megvalósult közoktatási fejlesztés, amely a térséget érinti, messze kisugárzik Egeren túl, ezért is együtt örül a beruházás megvalósulásának az érintettekkel együtt.

– Külön öröm, hogy hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő intézmény is érintett a projektekben. De lehet bármilyen infrastruktúra, ha hiányzik belőle a jó pedagógus. Minden olyan problémát, amely a köznevelési intézmények infrastrukturális problémait érinti, felmértünk, és foglalkozunk vele. Mi elkötelezettek vagyunk, s lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni – fogalmazott, majd hozzátette, reméli, hogy jövőre is sikeres pályázat miatt találkoznak.