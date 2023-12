A reményt szimbolizáló második gyertyát gyújtotta meg vasárnap a Dobó téren Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója. Ünnepi beszédében megjegyezte, azért gyűlnek össze ilyenkor az emberek, hogy szépségben és szeretetben éljék meg az adventi előkészület időszakát.

– November vége óta egyre nő a sötétség körülöttünk, szívesen keressünk hát a fényfűzérekkel díszített tereket, otthonainkat is kivilágítjuk, és örömmel gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyákat. Nagy szükségünk van a közösen átélt szépségekre, a hitre és a reményre is. A második gyertya, a remény lángja lobban most fel, s jelzi, hogy egyre közelebb vagyunk a karácsonyhoz – mondta Ballagó Zoltán.

Csak rajtunk múlik, hogy az otthonainkban, munkahelyeinken, kisebb és nagyobb közösségeinkben a szeretet csillagát kövessük, hogy elvezessen minket a karácsony szent estéjéhez, hangsúlyozta az igazgató.

Tóth Imre, az Egri Református Gyülekezet lelkésze mondott áldást a vasárnapi ünnepségen, és megosztotta adventi gondolatait a résztvevőkkel. Lukács Evangéliumából idézett fel egy történetet, majd kiemelte, Jézus járja a világot, s keresi azokat, akiknek szüksége van a megtartásra, a bűnbocsánatra. Arra biztatott mindenkit, hogy nyissuk meg a szívünket, s valljuk meg elrontott dolgainkat Jézus előtt.

Babócsai Réka és Nagy Barbara színművészek produkciója emelte az ünnepség fényét.

A gyertyagyújtáson képviseltette magát az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete, az Egri Fertálymesteri Testület, valamint az Egri Bikavér Borlovagrend és a Vitézlő Oskola is. Az önkormányzatot Farkas Attila alpolgármester képviselte.