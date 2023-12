A megyehatárhoz közel, Mátraterenyén, annak is a homokterenyei részén regisztráltak földmozgást csütörtökön hajnalban, helyi idő szerint 4 óra 49 perckor. A foldrenges.hu adatai szerint a földmozgás amplitúdója 2-es volt, ugyanezen a környéken májusban nagyon kis erejű, mindössze 0,5-ös földmozgást regisztráltak, de akkor a lakott területen kívül, most a rengés központja az utcák alatt volt. Novemberben Bélapátfalva, Szilvásvárad és Felsőtárkány között mozgott a föld, több alkalommal is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)