Szilveszter napján pincefutással és élménytúrával búcsúztathatják az óévet Abasáron mindazok, akik egy jókedvű, testmozgást kívánó évzárásra vágynak, vagy egyszerűen csak a karácsonyi asztal kalóriabombáinak következményeitől akarnak szabadulni. A Gyöngyösi Síiskola szervezte program a régi borforgalmi épület elől indul 10 órakor.

A szervezők közlése szerint egy rendhagyó, utcai-, terep- és pincefutás ötvözetével vagy inkább környezetével készülnek, ahol egy előre kijelölt 3,5 kilométeres pályát kell teljesíteni, akár többször is a választott táv függvényében. A futóútvonal érinti a nagy abasári pincelabirintust úgy, hogy lesz egy levezető lejárat a pincébe és egészen máshol egy felvezető feljárat, tehát a föld alatt is futni kell. A kihívást nem csak futó-, hanem túracipőben is lehet teljesíteni. A túracipősöknek az útvonal legizgalmasabb része a grandiózus hordókkal övezett, "szellemlakta" pincelabirintusban lesz, ahol a bátorság mellett különböző feladványok megoldásáról kell majd tanúbizonyságot tenni. A nyílt rendezvényen bárki indulhat, aki egészségileg megfelelő fizikai állapotban van, és tudja teljesíteni a távokat, közölte tájékoztatásában a Gyöngyösi Síiskola.