A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban teljes szemléletváltozásra van szükség, hangsúlyozta a szakember.

– A klímaváltozás arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elvezetni, hanem helyben tartani kell a csapadékot. Ahol lehull, ott szivárogjon be a talajba. Egyrészt a megfelelő vízháztartás nagyon fontos az ivóvízbázis és a felszín alatti víz utánpótlásával. Másrészt, és erre kevesen gondolnak, az épületek, az úttest, a szilárd burkolat állaga nagyban függ a vízháztartástól. A gyöngyösiek biztos észrevették, a tavalyi aszályos nyár oda vezetett, hogy a városban rengeteg járda és úttest meg van repedve, sőt, a repedések szemlátomást növekszenek. Ez is valamennyire visszatartható lenne, ha nem vezetnénk el a csapadékvizet. Aki az ingatlanon belül le is burkolja az udvarát, bejáratát, használjon vízáteresztő burkolatot. Tény, hogy drágább, mint a normál, de a saját ingatlanának állagát, azaz a saját vagyonát is védi ezzel. A locsoláshoz érdemes víztározót építeni, kialakítani a kerttel rendelkezőknek. Jogszabály szerint ugyanis, a lehulló csapadékvíz annak a tulajdona, akinek a területére lehullott. Ennek felhasználásával csökken az ivóvízfogyasztás és annak díja is, másrészt az esővíz értékesebb a locsoláshoz a vezetékesnél – összegezte dr. Szemes Paula.