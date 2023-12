A kistelepüléseket saját kis közösségeik teszik élővé és szerethetővé, ezért fontos ezeket kiemelten segíteni – jelentette ki a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa csütörtökön, Apcon. Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program támogatásával felújított helyi közösségi házban tartott sajtóeseményen kiemelte: a közösségi terek fontos szerepet töltenek be a falvak lakóinak életében, programjaik, ünnepeik megvalósításában.

– Ezért is része a programnak ilyen létesítmények kialakításának, illetve megújításának segítése: 2019 óta országszerte 2200 önkormányzati vagy egyházi tulajdonú közösségi tér felújítására biztosított a kormány több tízmilliárd forint támogatást – tette hozzá.

Emlékeztetett: ezek a fejlesztések is hozzájárulnak a program legfőbb célkitűzésének teljesítéséhez, azaz magasabb életminőség biztosításával helyben maradásra ösztönzik a kistelepülésen lakó családokat, fiatalokat. Mindez azonban csak úgy lehetséges, ha az emberek saját falujukban is megtalálják számításukat, boldogulásukat, nem kell ezért máshová költözniük – mondta. Ezért épülnek és újulnak meg a program keretében oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények, miközben javulnak, illetve indulnak el pályázati forrásból hasznos, nem ritkán nélkülözhetetlen helyi szolgáltatások - sorolta megjegyezve: ezt a munkát a kormány a továbbiakban is folytatja. A Magyar Falu Programon belül jelenleg is elérhető egy 10 milliárd forint keretösszegű pályázat, melyből szintén lehetőség van önkormányzati ingatlanok, így közösségi célú létesítmények fejlesztésére – tájékoztatott a kormánybiztos.