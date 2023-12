Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) rektora az egyházi felsőoktatási intézmények nevében köszöntötte az érseket. Beszámolt arról, hogy Nagy elődök nyomában címmel készítettek egy tanulmánykötetet, amelyben a főpásztorhoz kötődő oktatási és kulturális intézmények múltját, jelentét foglalták össze, hangsúlyt fektetve az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett változásokra, Ternyák Csaba iskolaépítő, kultúraápoló teljesítményének eredményeire. A kötetben 47 szerző 32 tudományos cikket publikált. Egyszerre szól az egri főpap elődök örökségéről, hitéleti, tudományos, kulturális intézményeiről, és az érsek másfél évtizedes egri alkotói munkájáról.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében felidézte az érsek életútját, kitérve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkáraként végzett tevékenységére és arra, hogy az 1990-es évek elején az egyház visszakapta iskoláit, szabaddá vált a hitoktatás. Mint mondta, az egyház romokban volt a rendszerváltás után, és az iskolák egyházi kézbe adását is vita övezte. Szó volt az egyház és az állam szétválasztásáról, amely szerinte szükséges, hiszen az állam nem ért a dogmatikához, viszont az egyháznak részt kell vennie a társadalmi életben az oktatásban és a szociális ellátásban is. Úgy véli, jó, hogy nem a német modellt választották, és az egyház nem lett köztestület. Ma a közoktatási intézmények 16 százaléka egyházi fenntartású, de szerinte ezekhez katolikus lelkületű tanárok is kellenek, ezért jó, hogy az egri egyetemet az Egri Főegyházmegye átvette és katolikus pedagógusokat képez benne. Végezetül Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét olvasta föl.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a papság és püspökök összetartásáról beszélt, akik segítik a pápa egyházszervező tevékenységét. Fölidézte, hogy dr. Ternyák Csabát II. János Pál pápa hívta meg a püspökök közé harminc évvel ezelőtt, nagy ajándékot, szép feladatot adva neki ezzel, s példamutatóan tevékenykedik azóta is. Aztán 16. Benedek pápa nevezte ki egri érsekké 2007-ben. Hálát kell adni istennek, ennek zengésében segítenek most a szentmisén. Kifejtette, Isten nélkül kicsi az ember, vele viszont hatalmas. Kívánta a lélek segítse továbbra is a szolgálatban.

Dr. Ternyák Csaba köszönetet mondott az élet ajándékáért Istennek, valamint az embereknek is, szüleinek, paptársainak, és a vele együtt ünneplőknek.

Ficzek László érseki helynök az élet folyásáról és a hálaadásról beszélt. Fölelevenítette, dr. Ternyák Csaba 2007 júniusától főpásztora az egyházmegyének. A keresztény hit szerint a boldogság, a szeretet és a Jóisten összetartozó fogalmak. A boldogság Isten ajándéka, az tapasztalja meg, aki Isten közelségében él, Isten része az életének. A hatékony, hiteles élet kísérője a boldogság, amelynek forrása a szeretettel végzett tevékenység. Ezt a szeretetet embertársainkból tapasztalhatjuk meg, a főpásztor sok embertől kapja meg. Ő is fölsorolta a főpásztor életének állomásait, a fertőszentmiklósi családot, a győri Bencés Gimnáziumot, a győri és budapesti szemináriumokat, a győri püspökséget, a római tanulmányokat és rektori munkát, az MKPK titkárságát. Kiemelte. dr. Ternyák Csaba a 81. egri egyházmegyei vezető, és a Pyrker János után a második, aki Rómából érkezett. Fölelevenítette, hogy 2011-ben fogalmazódott meg benne, hogy szeretné az egyházi oktatást közelebb vinni a hívekhez, azóta már 58 katolikus iskolájuk van száz feladatellátási hellyel és immár harmadik éve az EKKE fenntartója is az egyházmegye. Születésnapján az ajándék az, hogy a főpásztor szándékára imádkoznak.

A szentmisét követően az érsek a meghívott vendégek jelenlétében áldotta meg a felújított érseki palotát és épületegyüttest.