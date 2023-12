Arra a kérdésre, hogyan lehet lélelken fölkészülni a társak esetleges elvesztésére, Kollár Lajos azt válaszolta, amíg ilyen nem történik, bele sem gondol az ember, hogy előfordulhat. A hegyen egy döntésbeli kis hibáért is nagy árat fizet az ember. Egy közlekedési baleset, vagy egy betegség, de egy hegymászó baleset is tragédia, de utóbbit természetességgel kezelik. Nedeczki Júlia szerint a mászónak nem szabad a halálra gondolni előtte, máshogyan kell hozzáállni. Ha nem jön a bejelentkezés rádión, aggódnak, s ez növekszik, ha így is marad. Utána cselekszenek, és indulnak a társ keresésére Gárdos Sándor esetében is így történt, őt másnap találták meg, de ott átélve nyugtalanító természetességgel kezelték a helyzetet, együtt, társas támogatással. Szendrő úgy állt a halálhoz, hogy vele ilyen nem történhet meg. Megjegyezte, azzal viszont problémája van, ahogyan a hegymászók halálát egyes emberek a közösségi oldalon kezelik. Ha följutnak a csúcsra, istenítik őket, ha meghalnak, keresztre feszítik. Pedig egyikük sem isten, és nem is rossz ember.

Kollár Lajos szerint a tudatlanság áll az ilyen ítéletek mögött. Kevesen halnak meg a hegymászók közül, sokkal nagyobb arányban halnak meg a dohányosok, vagy akik az utakon közlekednek. Nagy gondnak tartja, hogy a társadalombiztosítás 2007. óta csak az életmentést fizeti az extrém sportolók esetében, a helyreállító kezeléseket nem. A drogosok, mozgásszegény életmódot folytatók kezelését viszont igen.

Zárásként a hit kérdését járták körül a résztvevők. Szendrő Szabolcs szerint kell a hit, bár a Jósitenhez közelebb még azok sem jutnak, akik olyan magasra másznak. Ő úgy gondolkodik, hogy „legyen meg a te akaratod.” Ő egyszerűen áll a dolgokhoz, és a rázós helyzetekben vigyáztak rá, szerencséje volt. Ezt megerősítette Kollár Lajos is, akivel egyébként bajba is kerültek közösen, mert hálózsák nélkül indultak útnak, és egy szeles helyen kellett éjszakázniuk egy kőfalat építve maguk köré, bivakzsákkal letakarva, de megúszták. Nedeczki Júlia szerint bár pici az ember, apró lépéseket téve előre, nagy dolgokra képes. Édesanyja aggódott, amikor elmondta neki, hogy hegyet akar mászni, de végül megnyugodott abban, hogy ha a Jóisten ehhez adott neki talentumot, amiben kiteljesedhet, akkor vigyázni is fog rá.