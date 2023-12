– Akkor most essék szó a kitüntetéséről is! Miként élte meg ezt a rangos elismerést?

– Novemberben hatalmas és elmondhatatlan megtiszteltetés volt átvenni a kitüntetést, ami a legnagyobb magyar vadászról Gróf Széchenyi Zsigmondról kapta a nevét. Nincs még egy ilyen magas elismerés a magyar vadászati palettán. Annyira furcsa érzés volt ott állni a Mezőgazdasági Múzeum dísztermében, hogy azon izgultam, el ne felejtsem a saját nevem, ha be kell mutatkozni. A feleségem a hazavezető úton tette fel a kérdést: „Te felfogtad, hogy Bodrogi Gyulával együtt kaptatok ugyanolyan kitüntetést?” Felfogni talán még máig sem sikerült.

– Alig tíz nap van az ünnepekig. Mit üzenek így karácsony előtt olvasóinknak a Gróf Széchenyi Zsigmond-díjas jótékonysági vadász?

– Fejes László barátom szavaival szeretném méltán befejezni a beszélgetésünket: „Önzetlennek lenni, az időnket, pénzünket, egyszóval a javainkat áldozni, beteg gyerekeknek segítő kezet nyújtani az adományozás által és mindeközben a közjót szolgálni értékrendem szerint talán a legmagasabb rendű emberi cselekedet amit valaki tehet.”