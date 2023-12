Szerinte Magyarországnak van helye az Európai Unióban, de ahhoz képest, hogy sikeres felzárkózóként kezdett, most már csak gyenge közepes a közelítése. A digitalizáció fontos, de a fejlett országok is rájöttek újra, hogy szükséges az iparpolitika, sikerüket az iparnak köszönhetik. A nyugati országok inkább a versenyképességi fejlesztéseket priorizálják. Gál Zoltán beszélt arról is, hogy Magyarországon volt erre kísérlet, de nem sikerült a lemaradott térségeket felhozni, sőt, a fejlettebbek is elkezdtek stagnálni.

