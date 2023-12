Elsőként, hogy felvezesse, miért is fontos a csomagolásmentes szemlélet, néhány megdöbbentő adattal szolgált Kaplonyi Benjámin. Az Európai Unióban a háztartási hulladék mennyisége a 2020-as adatok alapján a következőképp alakult: egy ember egy nap alatt körülbelül másfél kilogramm szemetet termelt, egy évre nézve ez fél tonnát jelent egy személyre vonatkoztatva. Egy négytagú család esetében pedig két tonna hulladék termelődött egyetlen év alatt. S ez a szám évről-évre csak növekszik.

A háztartási hulladékból kiiktatva a műanyag csomagoló anyagokat máris jelentősen csökkenthető a fenti mennyiség.

Sokan azzal nyugtatják magukat, hogy szelektíven gyűjtik a szemetet, s arra gondolnak, hogy azt úgyis újrahasznosítják. Azonban ehhez az idillinek tűnő érvhez kapcsolódva is meghökkentő számok kapcsolódnak. Eddig a világon megtermelt összes műanyag hulladék mindössze kilenc százalékát hasznosították újra. A maradék 91 százalék sorsa lehet elégetés, ott heverhetnek valamelyik hulladék lerakóban, vagy máshol, például a vizeinkben vannak. Körülbelül nyolc magyarországnyi területű hulladékszigetek úsznak óceánjainkon. Ezek az évek hosszú sora alatt mikroműanyagokra bomlanak, és bekerülnek szinte mindenhová, az emberi szervezetbe is. Kimutatták már ezeket az élelmiszerekben, például a mézben, a sóban és a halakban, sorolta.

Ezek fényében máris érthető, miért van jelentősége a csomagolásmentességnek, s annak, hogy legyen ilyen boltok hazánkban, például Egerben is.

– Szeretném, hogy ha a gyerekem egyszer majd megkérdezi tőlem, hogy mit tettem én azért, hogy például kevesebb szemét legyen a Földön, ezáltal élhetőbb hely legyen, akkor tudjak neki mit mondani. Emiatt és a meghökkentő adatok miatt jutottunk arra az elhatározásra a társammal, hogy létrehozzuk Egerben a csomagolásmentes boltot, hiszen a közelben nem volt ilyenre példa. Már az egyetemi éveim alatt is igyekeztem kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy ne használjak műanyag zacskókat, tömegközlekedéssel utazzak, a covid járvány alatt pedig mi is otthon voltunk bezárva, sokat ötleteltünk, láttunk példákat csomagolásmentes üzletekre, s akkor találtuk ki, hogy ezt mi is megvalósíthatnánk. Néhány hónappal később pedig, 2020 szeptemberében megnyitottuk a boltunkat – részletezte.

Az egriek és a környékbeliek körében annyira népszerűvé vált az üzlet, hogy el is kellett költözniük egy nagyobb helyre, az Almagyar utcába, ahol már reggeliző helyként és közösségi térként is funkcionálnak. Nagyrészt Heves vármegyei termelők, gazdák és kézművesek termékeit árulják.

Tapasztalatai szerint a fiatal korosztály nyitottabb a környezettudatos szemléletre, az egyetemisták mellett sok kisgyermekes család is betér hozzájuk. Ők úgy gondolkodnak, hogy nem csak magukért, hanem már a gyermekeikért is felelősek, ezért szeretnének tenni valamit, hogy élhetőbb környezetben válhasson felnőtté, így például szeretnék csökkenteni a szemét mennyiségét az otthonaikban. Kisebb mértékben ugyan, de az idősebb korosztály is érdeklődik a téma iránt.

Az adventi időszakban még több szemét termelődhet otthonainkban, hiszen minden ajándékot becsomagolunk még pluszba, azokat is, amik alapból be vannak dobozolva. Szenteste az ajándékbontás után máris megtelnek a szemetesek. Ehhez kapcsolódva szolgált néhány alternatív ötlettel Benjámin.

– Egy jól megválasztott ajándékot nem is szükséges minden esetben becsomagolni szerintem. Ám ha mégis szeretnénk, akkor érdemes egy szép tasakba tenni, amit aztán újra és újra felhasználhatunk. Másik fenntartható módszer a japán stílusú kendők, amiket szépen lehet összehajtani, vannak rá külön technikák, s a végeredmény nagyon dekoratív lesz, pluszba pedig akár fenyőággal vagy szárított narancskarikával is díszíthetjük a csomagot. Érdemes arra is odafigyelni, hogy olyan meglepetést szerezzünk be, aminek újrahasznosítható a csomagolása, például üvegben van – sorolta.

Konkrét ajándéktippekről is beszélgettük a környezettudatosság jegyében.

Jó meglepetés lehet egy üvegbe zárt finomság, például egy sütemény hozzávalóit belerétegezhetjük, mellékelve hozzá egy elkészítési útmutatót, hogy aztán a végeredmény egy ízletes sütemény legyen.

Natúr kozmetikumból is rengeteg olyan változat van, amelyekhez minimális csomagolást használnak fel, például papírban vannak, vagy olyan tégelyben, amit a gyártó visszavált. Ezek azért is szuperek, mert természetes összetevőkből készülnek, így sem az emberre, sem a környezetére nem ártalmasak, és csomagolásukat tekintve is fenntarthatók.

A helyi kézműves készítők portékáiból is érdemes lehet válogatni, legyen szó akár fából készült tárgyakról, kerámiákról, makramékról vagy horgolt kiegészítőkről, mind-mind egyedi, hiszen két ugyanolyan nem készül kézzel, és amellett, hogy szépek, szívhez szólóak is. Bármit is választunk ezek közül, lényeg, hogy helyi vagy környékbeli készítőktől szerezzük be, így egy kínai tömeggyártású tárgyhoz képest máris jobb választás, hiszen nem utazik több ezer kilométert, mire hozzánk kerül.

Nem szabad megfeledkezni a saját készítésű ajándékokról sem. Azok értéke ráadásul még nagyobb a belefektetett munkától. Készíthetünk akár karácsonyfadíszeket néhány forintos befektetéssel. Ott van például a szódabikarbóna, amit nem csak takarításhoz, dezodor készítéshez, főzéshez használhatunk, hanem egy kis keményítővel és vízzel elkeverve csoda szép, hófehér díszeket készíthetünk belőle. Össze kell csak gyúrni a hozzávalókat, kinyújtani, mintát is tehetünk bele, aztán ki kell szaggatni sütiformával, majd hagyni kell megszáradni, és máris kész.

A hulladékmentes karácsony tehát könnyen kivitelezhető, csak egy kis elszántság és kreativitás kell hozzá.

