Mint írják, az influenza cseppfertőzéssel terjed. A levegőben a fertőző cseppek – melyek tüsszentéssel, köhögéssel is a levegőbe kerülhetnek – körülbelül egyméteres körzetben fertőznek, közvetlen belélegzés útján. De közvetett módon is fertőznek, hiszen a felületeken, használati tárgyakon így például ajtókilincsen, mobiltelefonon és a tömegközlekedési eszközök kapaszkodóin is megtapadnak, s az ezeket megérintő személy a kezével az orrán, szemén, száján keresztül a saját szervezetébe juttathatja a vírust.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Kozma István/Észak-Magyarország)