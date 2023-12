– Úgy, ahogy a színes fények megjelennek ilyenkor, s olyan örömteli, hogy a sötétben mégis van fény, így érkezik hozzánk Isten fénye is a szeretetben, a reménységben. János evangélista így beszél a megszülető fényről, Jézus Krisztusról: a világosság a sötétségben fénylik. A sötétség hozzátartozik az életünkhöz. Ennek vannak jó oldalai is. Csak teljes sötétben tudunk pihenni éjszaka, kipihenni a nap fáradalmait. Milyen jó, hogy ha meg tudunk nyugodni, békésen pihenni, és reggel új reménységgel tudunk ébredni az új napra. De rossz oldala is van a sötétségnek. Hiszen lelki életünkben lehetnek sötét időszakok, láthatjuk sötéten a jövőt, amikor nem látjuk a kiutat, nem látjuk a fényt az alagút végén. Mindez beárnyékolhatja a mi személyes életünket, kapcsolatainkat is. Azonban advent mindig emlékeztet bennünket arra, hogy a fény Jézus Krisztusban már megérkezett hozzánk. Mindig emlékeztethet arra, hogy életünk bármely helyzetében van kiút, Jézus mutathat kiutat, s megszülethet bennünk is. Egyre teljesebbé válhat bennünk a remény, amit Isten ad: sosincs kiút nélküli alagút – fogalmazott Kocsik Mónika.

Az evangélikus lelkész ezután Hiesz György polgármesterrel közösen gyújtotta meg a második adventi gyertyát. Az eseményen a Cantare Városi Vegyeskar közreműködött.