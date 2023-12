Én mennyasszony koromban töltöttem az első karácsonyt távol a szülői háztól. Otthon korábban édesanyám mindig zsírostésztából készítette a bejglit, mivel az napokig elállt és tartotta magát. Ő így tanulta, s én is ezt tartottam természetesnek. Anyósomnál tapasztaltam meg először, hogy ennek a műfajnak van egy másik horizontja is. Remek háziasszony hírében állt, megadta a módját mindennek, így a bejglinek is. Ott tapasztaltam, és láttam először, hogy a karácsonyi bejglit kizárólag december 24-én délután készítjük el, se egy nappal előtte, se utána.

Mivel ezen a napon szigorúan tartották a böjtöt, ebédre legfeljebb egy kis egy kis vajas kenyér járt, de már ott illatozott a tűzhelyen a vacsorára szánt karácsonyi káposztaleves, s a tiszta vászonkendő alatt búboskodó kelt tészta.

A kis konyhában apósom diót, mákot darált az erre alkalmatos korabeli kütyükkel, s a mama vizslató szemekkel méricskélte az eredményt. A fűszerezéskor anyósom recept nélkül is dekára pontosan tudta, mennyi porcukor, mák, dió, mazsola, citromhéj kívánkozik a töltelékbe.

Aztán jött a nagy mutatvány, a megkelt tészta finom nyújtása a konyhaasztalra helyezett gyúródeszkán, s annak akkurátus megtöltése, feltekerése. Annyi szeretettel, rutinnal, magabiztosággal végezte ezt a bonyolult műveletet, hogy csak ültem a sarokban, és megilletődve figyeltem.