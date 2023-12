Karácsonykor igazán egyedi, szívhez szóló meglepetéseket készíthetünk saját magunk is. A feldebrői Gál Gabriella, a Csoda Porta kreatív oldal megálmodója most egy olyat tippet mutat be, melyet könnyedén elkészíthet bárki, és remek ajándékként szolgálhat, vagy akár az ünnepi asztal dísze is lehet.

Karácsonyfa hozzávalói:

zöld anyag

hurkapálca

vatta

fa korong

gyöngyök

fehér gyapjú

olló

ragasztópisztoly

tű és cérna

Elkészítés:

Ha valakinek nincs otthon, Egerben is be lehet szerezni zöld színű, bársonyszerű anyagot. Ebből kell kivágni két darab, lekerekített aljú háromszöget, majd kézzel vagy géppel úgy kell összevarrni őket, hogy az alsó részénél nyitva maradjon egy kis rész. A nyitott résznél kifordítjuk az anyagot, így a varrás nem látszik majd, és vattával ki kell tömni a karácsonyfát, ezután egy hurkapálcát kell beleszúrni, majd összevarrni körülötte a nyílást.

Az alja egy fa korong, amit ragasztópisztoly segítségével fehér gyapjúval, mohával, gyöngyökkel is díszíthetünk, vagy akár levegőn száradó gyurmából apró gombákat formázhatunk hozzá. A karácsonyfát hurkapálcástól ráragasztjuk a korongra, vagy egy kis lyukat is fúrhatunk a fa alapra, és abba állíthatjuk bele, s máris kész a saját készítésű karácsonyfánk. Már csak azt kell eldönteni, hogy megtartjuk vagy elajándékozzuk.