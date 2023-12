Ha megtaláltuk azt az oldalt, ahonnan vásárolni szeretnénk, és már kiválasztottuk a terméket is, érdemes tájékozódni a fizetés menetéről. Először is meg kell ismerni a felszámolandó díjakat, hogy ne érjen meglepetés, ha a postaköltség, kezelési költség vagy csomagbiztonsági költség miatt plusz díjat számolnak fel. Amennyiben erre nincsen szükségünk, nézzünk utána, hogy hogyan lehet lemondani a szolgáltatást, gondoljuk át kétszer is a lehetőségeket - írják.

A bűnmegelőzési oldalon azt tanácsolják, hogy használjunk hitelkártyát online vásárláskor. Ez azért biztonságosabb, mert a legtöbb bankkártyát erős ügyfélvédelmi szabályzat óvja. Amennyiben nem kapjuk meg a megrendelt terméket, a kártyakibocsátó bank megtéríti annak az árát.

Azonban amennyiben nem vásárolunk semmit, ne adjuk meg, ne mentsük el, ne továbbítsuk sehova, senkinek a bankkártya adatokat. Fizetés előtt ellenőrizni kell a weboldal fizetési biztonságát. Kizárólag olyan weoboldalon, holnapon, applikáción keresztül vásároljunk, amely teljes azonosítási rendszert használ. Ilyen például a Verified by Visa vagy a Mastercard Secure Code.