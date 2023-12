A szihalmi Kis Bocs Egyesület játékközpontjában július óta működik a zümi tanoda, ahol a gyerekek és a felnőttek is tanulhatnak a méhek világáról, valamint a mézfogyasztás egészségre gyakorolt pozitív hatásáról. Csütörtökön pedig 100 kilogramm mézet kaptak ajándékba, amely hatalmas öröm volt mindenki számára.

– A karácsony egyik kihagyhatatlan desszertje a mézeskalács. Azonban a méz elég drága, sokan nem tehetik meg, hogy megvegyék, emiatt is örültünk nagyon a Palóctáj Mézlovagrend száz kilónyi felajánlásnak. Azt mondták, évek óta követik a munkánkat, és tudták, hogy nálunk jó helye lesz a méznek – mondta el portálunknak Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Egyesület elnöke. Szavaiból az is kiderült, hogy olyanok között osztották szét az adományt, akik nem tudnák megvenni a boltban, ezért szerették volna megédesíteni az adventi napjaikat. Nagycsaládosok, támogatott lakhatásban élők, közmunkaprogramban résztvevők, valamint intézmények és civil szervezetek is kaptak belőle.

Az átadásról a közösségi oldalukon is beszámoltak.

– A mézlovagok megtekintették a játékközpontunkat és a Magyar Tár- Ház kiállítóterét is. Közben jót beszélgettünk, s kiderült, hogy a lovagok között több főállású pedagógus, kutató és gyógypedagógus is van, akik egyből felajánlották, hogy szívesen tartanának foglalkozást a gyerekeknek és a felnőtteknek a játékközpontunkban. Azt is megfigyeltük, hogy ők is fantasztikus közösség, akik szeretnek jót tenni, mint ahogy mi is – írták.