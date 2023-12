– Ebben a nehéz időszakban folyamatosan alkalmazkodnunk kell, igazodnunk a történésekhez, mert aki nem képes erre, az elveszik. Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy közben nem emeltünk adókat, nem terheltünk semmit a hatvaniakra, ugyanakkor szigorú gazdálkodást vártunk el mindenkitől – hangsúlyozta.

A polgármester szerint sikeres évet zár a település, hiszen nem csak megőrizték a gazdasági stabilitást, de a szakmai gazdálkodás teret nyitott arra is, hogy újraindulhassanak az önerős beruházások, és különböző projekteket is támogathatnak. – Indul az újhatvani bölcsőde beruházás, ami 437 millió forintba kerül, ehhez az önkormányzat 256 millió forintot tesz hozzá, emellett elkészül a hatvani jégcsarnok is, ami 540 millió forintba kerül és ehhez 160 millió forinttal járul hozzá a város – részletezte.