Kollár Lajos szerint a 2023-as év szép sikert és tragédiát is tartogatott a magyar hegymászásnak. Az utóbbi két évtizedben megváltozott a magashegyi hegymászás, a sportolók egyedül vágnak a hegynek. Bár több ötlete is volna, amely szép feladatot jelenthetne a magyaroknak, de ő nem ismer jelenleg olyanokat, akikkel nekivágna a kalandnak, szerinte a motiváció is megváltozott mára.

