Év végén visszatekintünk járásonként, melyek voltak az emlékezetes történetek közül is a legemlékezetesebbek. Most három példát ragadtunk ki, a sor természetesen mindennek ellenére folytatódhatna.

Még február elején számoltunk be arról, hogy a közösségi oldalon több dél-hevesi településről jelezték, hangos robbanást hallottak. Van, aki azt írta, a jelenségbe beleremegtek ablakok, ajtók. Sokan földrengésre gyanakodtak. A kommentelők próbálták már napközben megfejteni, mi okozhatta a szokatlan hanghatást. Sokuk már átélt hasonlót, akkor gyakorlatozó Grippenek okoztak riadalmat. Most is azt tippelték a laikusok, a repülők talán átléphették a hangsebességet, s ez produkált nagyobb hanghatást.

Kömlőn történt az eset szintén februárban, hogy a Hevesi Rendőrkapitányság Tiszanánai Rendőrőrse február 25-én őrizetbe vett egy sarudi lakost, aki ellen lopás bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás. A 29 éves férfit azzal gyanúsítják a rendőrök, hogy február 24-én az esti órákban a kerítésen átmászva bement egy kömlői ingatlan udvarába, ahol egy női kerékpárt vett magához, majd azzal a településen áttekert egy másik családi házhoz. Itt is sikerült bejutnia az épületbe, ahonnan arany ékszereket és több százezer forint készpénzt tulajdonított el, illetve magához vette az utcán parkoló autó indítókulcsát is, mellyel elhagyta a helyszínt. Az autókázás nem tartott sokáig, ugyanis Tiszanána határában balesetet szenvedett, ezért a járművet hátrahagyta. Kiemelték, a rendőröknek a helyszíni adatgyűjtést követően néhány órán belül sikerült azonosítaniuk, majd elfogniuk a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A nyomozók előterjesztést tettek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására, illetve a kutatás során megtalálták az ellopott ékszerek jelentős részét is.

Tarnabodon idén időközi polgármester választást tartottak, mert a korábbi faluvezető elhunyt. A választás eredményeképp Pető Sándor lett a polgármester, ám nem ment zökkenőmentesen a munkálkodása. Júniusban írtunk arról, hogy a képviselő-testület nagyobb része felfüggesztette Pető Sándor polgármestert és Pusoma István alpolgármestert, így nem dolgozhattak. Később visszavonták ezt, s újra dolgozhattak.