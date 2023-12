Gál Máté kiemelte, hogy mivel a levéltárak széleskörű, mára adott esetben digitalizált forrásbázist őriznek, ezért az említett témakörökön kívül számos politikai, katonai és társadalomtörténeti jelentőségű kútfő érhető el az internet segítségével.

– Egy másik, szintén három alkalmas klubfoglalkozás a „Ma is tanultam valamit” című projektelem. Ezek a foglalkozások, mint ahogy a címe is sugallja diákoknak szólnak. Nekik szintén lesz lehetőségük helytörténeti ismereteket szerezni, ám ebben a körben nagy szerepet kap a levéltárpedagógia. A diákok játékos keretek között ismerhetik meg a levéltárat, annak működését, az ott található forrásokat, valamint a dokumentumokban rejlő érdekes kutatási lehetőségeket, ezzel is közelebb hozva a hallgatósághoz a történész, levéltáros szakmát – zárta le tájékoztatóját Gál Máté.