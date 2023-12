A jövő útja az intermodális közlekedés, mondta dr. Mosóczi László, a MÁV-Volán csoport vezérigazgatója nemrég portálunknak. Kifejtette, Magyarországon közel háromezer település van, közülük 700 rendelkezik vasúti kapcsolattal. Ahhoz, hogy a közösségi közlekedési igényeket ki lehessen elégíteni, munkába járni, ügyet intézni, szabadidős utazást tenni lehessen, a vasutat és a buszt is kell használni. Az országban közösségi egymilliárd utazást tesznek évente közösségi közlekedéssel. Ebből a Volán 635 millió, a MÁV-Start 175 millió utazást bonyolít, de ott van még a MÁV-HÉV és a GYSEV is. Kifejtette, a MÁV és a Volán egy vállalatcsoportba tartozik, de két önálló vállalat. Komoly eredményeik vannak a szolgáltatások összehangolásában, a menetrendben, a tarifaközösségben, a közös termékkínálatban. Ennek a valóságban is működnie kell, ehhez az szükséges, hogy ne kelljen gyalogolni az átszálláshoz a pályaudvarok között.