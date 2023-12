Az eseményről Horváth László országgyűlési képviselő is hírt adott hivatalos Facebook-oldalán:

- A Városom, szeretlek Egyesület idén is ünnepi koncertet szervez, melyet ezúttal a Mátra Múzeumban tartanak meg. Az előadók a gyöngyösi Sound of Spirit Énekegyüttes és Báder Ernő Prima-díjas művész és zenekara lesznek - írta bejegyzésében.

A rendezvény ingyenesen látogatható, december 19-én, kedden, 18 órakor kezdődik.