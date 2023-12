Adventi kézműves játszóházat rendeznek az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében szombaton. A programot már napokkal ezelőtt beharangozták a közösségi médiában, olyannyira, hogy az EKMK TikTok-oldala is készült egy ötletes videóval. A jó hangulat már ebben a pár másodpercben is érződik, el lehet tehát képzelni, mennyire remek programok várják majd az érdeklődőket a hétvégén. A videóból pedig annyi már most kiderült: a szervezők készen állnak, tőlük kezdődhet is a móka.