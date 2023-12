– Az Alzheimer Café Gyöngyös a KHSZK és a gyöngyösi Bugát Pál Kórház közreműködésével májusban indított programsorozat, eddig 5 alkalommal tartottunk összejövetelt. Az a tapasztalatunk, hogy a téma önmagáért beszél: már vannak rendszeresen megjelenő érdeklődők, de mindig látunk új arcokat is. Minden egyes összejövetelünk újabb és újabb inspirációkat ad a szakmai gárdának, hogy mire fókuszáljon a témában, hiszen ezer dologról lehet az Alzheimer-kór és a demencia tünetegyüttessel kapcsolatban beszélni, rengeteg oldalról lehet közelíteni a témához. Május óta beszélgettünk az Alzheimer-kórról, s arról, milyen típusú demenciák vannak. Leszögeztük, hogy ez nem betegség, hanem tünetegyüttesről van szó. Megtárgyaltuk, mi okozhatja, hogyan vesszük észre, hogyan kommunikáljunk, mit csináljunk, ha észleljük a bajt. Már nyitogattuk az ajtót abba az irányba is, hogy tudunk-e tenni önmagunkért, hogy a demencia bizonyos típusaitól távol tarthassuk magunkat. Így jutottunk el a novemberi témánkhoz, a megelőzéshez, annak stratégiáihoz. Végül láthattuk, hogy az idült betegségeknek is van kapcsolatuk a demenciákkal – foglalta össze Maka Piroska.

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy az Alzheimer Café Gyöngyös célja, hogy támogató tér legyen a betegeknek és családjuknak, valamint a segítő szakembereknek. Minden alkalommal a témában jártas szakember – pszichiáter, pszichológus, mentálhigiénés szakember – vezetésével zajlanak a kávéházi hangulatú beszélgetések. A betegeket, a hozzátartozókat, a barátaikat, sőt, pusztán a téma iránt érdeklődőket is várják, de a szakembereket szintén: egyrészt a szemléletváltás, másrészt a további munkájukhoz szükséges ismeretszerzés céljából. Minden hónap 3. szerdáján 16 és 18 óra között a gyöngyösi Belváros téri Bori Mami Konferenciateremben tartják a rendezvényeiket. Az Alzheimer Café Gyöngyös jelentőségét az adja, hogy a demencia előfordulása mára olyan méreteket öltött, hogy nagyságrendileg elérte a népbetegségek gyakorisági szintjét. Magyarországon, s azon belül Heves vármegyében is a demencia terjedése tapasztalható.