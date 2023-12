Zajlik a 80-as vasútvonal felújításának tervezése, engedélyeztetése. Dr. Mosóczi László, a MÁV-START vezérigazgatója a heol.hu-nak elmondta, a tervek készültek, illetve készülnek a Hatvan-Füzesabony-Miskolc szakasz felújítására, reméli, ha az ország megkapja az uniós támogatást, el lehet kezdeni a munkákat.

Mivel a vonal a transzeurópai törzshálózat része, 160 kilométer per órás sebességre, 22,5 kilonewton tengelyterhelésre tervezik és építik át, és az állomásokat is úgy kell átépíteni, hogy a mozgáskorlátozottak teljesen akadálymentesen megközelíthessék. Hozzáfűzte, új járműstratégiát dolgoztak ki, a vasúti személyszállítás megújításában szeretnék, ha nem csak Budapest, hanem minden nagyváros elővárosában motorvonatok szállítanák az utasokat. Kálban például aluljáró is könnyíti majd a közlekedést.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)