Már kapható a Gyöngyösi Kalendárium 35. évfolyama, adta hírül a gyöngyösi városháza. Közlésük szerint a karácsonyi ajándéknak is kiváló kiadvány írásait a jeles és kerek évfordulók fűzik láncra.

A városháza közleménye emlékeztet arra, hogy a Gyöngyösi Kalendárium története több mint száz évre tekint vissza, azonban a kiadvány életében hosszabb szünetek is voltak, így idén a 35. évfolyam jelent meg a Gyöngyösi Médiaközpont gondozásában. A könyv Gyöngyös krónikája, amely számos kerek évfordulóról emlékezik meg, és ezeket az alkalmakat arra is felhasználja, hogy bemutassa az évfordulókhoz kapcsolódó intézmények, civil szervezetek, kulturális csoportok történetét. A könyv csütörtöki bemutatóján megemlékeztek a napokban elhunyt palóc tudósról, dr. Fülöp Lajosról, akinek verse és irodalomtörténeti írása is megjelent az idei kalendáriumban.

– Megannyi érték, értékes szerző, képzőművész, író, költő, gyönyörű múltú egyesület van Gyöngyösön, akik letettek valamit az asztalra, akik Gyöngyös érdekét szolgálták, akikről írni érdemes és írni kell – mondta a könyvbemutatón Hiesz György polgármester.

A városháza a tájékoztatójában kitér arra is, hogy a kiadványban megjelent írásokból kirajzolódik Gyöngyös vaskori története, az idén fennállásának 185. évfordulóját ünneplő Bugát Pál Kórház első ötven éve, de olvashatunk többek között a negyvenéves Cantus Corvinus Vegyeskarról, a mátrai turizmust megteremtő Hanák Kolosról, a Mátravasút százéves történetéről, vagy az egykori gyöngyösi timsós fürdő titkairól. A könyv számos kortárs példaképet is bemutat, mások mellett Pelle István gyermekorvost, Berkes Dezsőt, a város utolsó férfiszabóját, Gulya Róbert zeneszerzőt, vagy a muzsika iránti fogékonysággal "beoltott" Kalocsainé Csillik Máriát, és lányát, Józsa-Kalocsai Máriát. A felsoroltak mellett még számos érdekes írásban és fotósorozatban tárul elénk a város múltja és jelene a keményfedeles, színes kiadványban, amely megújult külsővel jelent meg, áll a gyöngyösi városháza közleményében.