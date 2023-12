Az Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony kiállításának ünnepélyes megnyitóján Hammerstein Judit, a múzeum megbízott főigazgatója arról beszélt, hogy a Magyar menyasszony című nagyszabású kiállításon több száz ismert és nagyon sok ismeretlen nő cirkalmas, regénybe illő története elevenedik meg, féltve őrzött ruháikon, kellékeiken, szerelmes leveleiken keresztül.

„Eközben a magyar társadalomtörténet elmúlt ötszáz éve is kibomlik a háttérben. A sokszínűen illusztrált tárlat egyszerre világít rá arra, miként alakult a nők szerepe az évszázadok során, illetve az is kiviláglik, hogy szerepük fontosabb lehetett, mint egyébként a különböző történelmi tanulmányokból kitűnik.A sokszínűen illusztrált tárlat egyszerre világít rá arra, miként alakult a nők szerepe az évszázadok során, illetve az is kiviláglik, hogy szerepük fontosabb lehetett, mint egyébként a különböző történelmi tanulmányokból kitűnik.” – mondta Hammerstein Judit.

A tárlaton megtekinthető például Bethlen Kata XVI. századi kelengyéje, Alekszandra Pavlovna étkészlete, amelyet a József nádorral kötött házasságába hozományként vitt, a legrégebbiként számon tartott, 1522-ben használt esküvői ruha vagy például Brandenburgi Katalin fejdísze. Megcsodálható nagyon sok régi lakodalmi tárgy, nászajándék, a látogató belenézhet IV. Károly és Zita esküvőjének filmjébe, egy 1925-ös zsidó esküvő felvételébe, megnézheti Habsburg Ottó és Regina nászajándék-listájának fecnijét vagy az esküvői emlékek falán 77 keretezett menyasszonyi koszorút. A kiállítás keddtől vasárnapig látható 10 és 18 óra között 2024. augusztus 25-ig. A tárlaton XX. századi matyó esküvői ruhák is láthatóak, a múzeum korábban egy videót is megosztott ezekről illetve az előkészületekről. Juhász Anna, a bekölcei Remény Farm gazdasszonya is feltűnt a kiállításon.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese elmondta, hogy a Magyar Menyasszony kiállítás társadalmi, kulturális és vallási koordinátarendszerben mutatja be a házasság történetét. Mindezt úgy, hogy az élethelyzeteken túl sorra veszi a ruhadarabok, a kiegészítők, használati tárgyak szerepét és jelentőségét. A tárlat emellett egyszerre történelmi és modern. Mint kiemelte, az idők során a házasságban egy dolog nem változott sokat, a fogadalom, vagyis régen és ma is hűséget, kitartást és gondoskodást fogadunk egymásnak. A magyar kormány a fiatal házasulandókat, családalapítás előtt állókat és az édesanyákat támogatja.

Simonovics Ildikó divattörténész, a kiállítás kurátora elmondta, hogy annak idején éppen úgy képzelte el a Magyar Menyasszony tárlatot, ahogy az végül megvalósult. A sajtó számára tartott tárlatvezetésen beszámolt arról, hogy a három éve alakult Facebook-csoportból és közösségi gyűjtésből több mint ötszáz felajánlott tárgy érkezett a kiállításra, emellett eddig 1400 esküvői fotó szerepel a kiállítás adatbázisában – ebbe a tárlat lezárultáig bárki feltöltheti saját fényképét. A Facebook-csoport sikere is mutatja, hogy az emberek keresik a gyökereiket. A kiállítást Ugron Zsolna, József Attila-díjas író nyitotta meg. Megnyitó beszédében elmondta, hogy a kiállításban van egy koronka, amely édesapjának távoli nagynénje, Ugron Istvánné Bánffy Mária adománya. A fejdíszt, az úgynevezett Bánffy-Ugron koronkát nemrég a múzeum a hónap műtárgyaként is kiállította, így mint mondta, legalább a generációja is látta és ennek nagyon örültek. "Az utoljára az ő lánya viselte az esküvőjén ezt a női ágon öröklődő ékszert, hogy megmenekült, és ide került, az egy csoda." Beszédében szólt arról is, hogy a boldog menyasszonyok, boldogságukban hasonlítanak, még akkor is, ha egyébként egyáltalán nem. „Szerelem, mondhatnánk, de nem csak az. A remény, és a saját vállalásunkba vetett hit is, azt hiszem. Ha megnézik majd, ez a kiállítás azonban nem csak a menyasszonyokról mesél: egy-egy tárgy sorsokat hordoz és mesél el. Egy elvékonyodott anyagban a nélkülözés, egy túldíszített ruhában a megkötendő frigy gazdasági és társadalmi fontossága - szerelemről szó sem volt -, egy tekintetben a síron túl is tartó szerelem.” - mondta Ugron Zsolna.